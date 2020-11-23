Хабиров назвал районы, где не соблюдаются антикоронавирусные меры

| 23 ноя 2020 | 11:57

Глава Башкирии Радий Хабиров возмутился результатами проверок по соблюдению антикоронавирусных мер в муниципальных и государственных учреждениях. По его словам, в красной зоне – 13 учреждений, в зеленой – 54, в желтой, где нарушений несколько меньше, – 27.







Среди нарушителей – Шаранский сельсовет, комитет по управлению собственностью Минземимущества по Шаранскому району, управление сельского хозяйства Дуванского района, Госинспекция по надзору за техсредствами Дуванского района, северо-восточный межрайонный центр «Семья» в Кигинском районе, информационно-консультационный центр Калтасинского района, отдел сельского хозяйства администрации Калтасинского района, комитет по управлению собственностью Минземимущества Мишкинского района.



«Я, коллеги, устал постоянно зачитывать министерство сельского хозяйства, там министр займется может быть все-таки? Каждый раз вот у меня идет обязательно комитет по управлению собственностью земельного хозяйства. Кто там командует? Увольняйте людей, и все. Вот опять читаю – комитет по управлению собственностью Караидельского района. У вас что там происходит, отсутствие управления что ли? Мы с людей требуем, а сами, чиновники, вот таким образом поступаем. Если кто-то не понимает, еще раз говорю – увольняйте. Это все не шутки», – возмутился Радий Хабиров.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии вахтовиков, из-за опасности распространения коронавируса, вновь начнут размещать в обсерваторы.





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