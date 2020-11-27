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Радий Хабиров утвердил почетную награду «Доброволец (волонтёр) Республики Башкортостан»

Радий Хабиров утвердил почетную награду «Доброволец (волонтёр) Республики Башкортостан»

| 27 ноя 2020 | 18:22

В Башкирии главой республики Радием Хабировым учреждена почетная награда для волонтеров и добровольцев. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.



По данным пресс-службы главы республики, почетным знаком «Доброволец (волонтёр) Республики Башкортостан» главы будут награждать жителей региона, а также представителей других субъектоа за развитие добровольческой волонтерской деятльности на территории Башкирии.

В настоящий момент в правительстве должны определить источники финансирования для изготовления почетнокого знака и удостоверения к нему. Управлению делами главы республики необходимо обеспечить их изготовление.

Ранее сообщалось о том, что Радий Хабиров подписал Указ о внесении изменений в Конституцию Башкирию. Данное решение он принял в связи с недавними правками в федеральном документе, голосование по которым состоялось минувшим летом по всей стране.
 

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Источник: gorobzor.ru

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