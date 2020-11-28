Новым мэром Уфы станет предприниматель из Ишимбая Сергей Греков: СМИ
Уфа | 28 ноя 2020 | 07:51
В ближайшее время время будет объявлен конкурс на замещение должности уфимского градоначальника.
По данным источника в администрации главы Башкирии, кандидат на должность нового мэра Уфы определен, а все процедуры по согласованию с администрацией президента России завершены. Выбор был сделан в пользу ишимбайского предпринимателя Сергея Грекова. Ожидается, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение должности уфимского градоначальника.
Мэр Уфы избирается Городским советом простым большинством голосов. Предварительно кандидат должен получить допуск конкурсной комиссии, которая состоит из шести человек: половину назначает Городской совет, а половину — глава Башкирии.
Политолог Дмитрий Михайличенко комментируя конкурсную процедуру избрания градоначальника в Уфе, не сомневается в том, что избран будет кандидат предложенный Радием Хабировым.
Возможный статус Грекова как "технического" ситименеджера, до ближайших выборов в Городской Совет, Михайличенко считает маловероятным. По его мнению переизбрание депутатов горсовета никак не повлияет на того, кто будет занимать пост сити-менеджера Башкирской столицы.