Караидельский район | 28 ноя 2020 | 15:54

Глава республики побывал на месте строительства дороги Бирск — Тастуба – Сатка в Караидельском районе. О том, в каких сложных условиях приходится работать дорожникам, Радий Хабиров рассказал на своей странице в соцсетях.



Места здесь — аж дух захватывает. Красивые и вместе с тем сложные для строительства. Эта дорога очень нужна, она будет еще одной, дополнительной транспортной артерией для нашей республики, очень нужной.









Несмотря на проблемы со сроками строительства, столь нужная для жителей дорога будет сдана вовремя, подчеркнул руководитель региона.

- Пока у коллег небольшие проблемы со сроками, но к 2022 году, как и обещали нашим жителям, эту дорогу сдадим.

Ранее сообщалось, что в Башкирии главой республики Радием Хабировым учреждена почетная награда для волонтеров и добровольцев. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.





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Фото: скрин видео

Видео: gtrk.tv