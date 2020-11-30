Хабиров рассказал о сроках перевода школьников на офлайн обучение

| 30 ноя 2020 | 13:49

Перед Новым годом все ученики школ Башкортостана будут переведены очное обучение. Об этом сегодня, 30 ноября, заявил Радий Хабиров, руководитель республики, во время оперативного совещания в республиканском правительстве.







Он отметил, что в середине или ближе к концу недели будет принято решение, что делать дальше. Оно будет приниматься еженедельно в зависимости от ситуации. Если ничего не изменится, и ситуация будет развиваться нормально, то с большой долей вероятности перед Новым годом дети снова пойдут в школу.



Отметим, что ранее школы 23 республиканских муниципалитетов возобновили привычное обучение.

Напомним также, что власти Башкирии продлили дистанционный режим для школьников. Так, учащиеся 6–10 классов в этот период продолжат учиться в дистанционном режиме. Школьники 1–5, а также 11 класса по-прежнему будут обучаться очно





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