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Корпоративы под запретом: Хабиров попросил чиновников отказаться от проведения новогодних банкетов

Корпоративы под запретом: Хабиров попросил чиновников отказаться от проведения новогодних банкетов

| 30 ноя 2020 | 14:00

Радий Хабиров, руководитель Башкортостана, во время проведения оперативного совещания в правительстве региона, обсудил с его участниками предстоящее празднование Нового года. Он призвал коллег отказаться от проведения банкетов.



Глава республики попросил их отложить проведение корпоративов и торжеств до момента, когда все станет хорошо. А пока призвал чиновников побыть дома с семьями подольше. Он также призвал госслужащих отказаться от того, чтобы дарить какие-либо подарки и даже открытки. Ведь сейчас можно позвонить или отправить смс и человеку будет приятно. А деньги лучше потратить на помощь детям.

А вот по работе кафе, ресторанов и развлекательных учреждений Хабиров примет решение к концу этой недели.

Ранее Хабиров рассказал о сроках перевода школьников на офлайн обучение. Он отметил, что в середине или ближе к концу недели будет принято решение, что делать дальше

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