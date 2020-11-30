Путин подписал документ о праздновании 450-летия города Уфы

| 30 ноя 2020 | 18:17

Владимир Путин, президент России, сегодня, 30 ноября, подписал распоряжение о праздновании 450-летия основания Уфы, которое будет в 2024 году. Об этом в социальных сетях сообщил руководитель Башкортостана Радий Хабиров.







Согласно документу, за 3 месяца должен быть создан оргкомитет по подготовке и проведению торжеств. Его руководителем будет Алексей Оверчук, который занимает должность замглавы правительства РФ.



Хабиров добавил, что благодаря этому почти 500-летнему юбилею столицы Башкирии придается федеральный статус. А это значит, что появляется уникальная возможность преобразить Уфу благодаря поддержке федерального центра, сделать город более современным и вдохнуть в него новую жизнь, сделав одним из опорных пунктов России.

В конце своего сообщения Хабиров выразил огромную признательность президенту за решение, которое было принято.





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