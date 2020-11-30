Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Путин подписал документ о праздновании 450-летия города Уфы

Путин подписал документ о праздновании 450-летия города Уфы

Путин подписал документ о праздновании 450-летия города Уфы

| 30 ноя 2020 | 18:17

Владимир Путин, президент России, сегодня, 30 ноября, подписал распоряжение о праздновании 450-летия основания Уфы, которое будет в 2024 году. Об этом в социальных сетях сообщил руководитель Башкортостана Радий Хабиров.



Согласно документу, за 3 месяца должен быть создан оргкомитет по подготовке и проведению торжеств. Его руководителем будет Алексей Оверчук, который занимает должность замглавы правительства РФ.

Хабиров добавил, что благодаря этому почти 500-летнему юбилею столицы Башкирии придается федеральный статус. А это значит, что появляется уникальная возможность преобразить Уфу благодаря поддержке федерального центра, сделать город более современным и вдохнуть в него новую жизнь, сделав одним из опорных пунктов России.

В конце своего сообщения Хабиров выразил огромную признательность президенту за решение, которое было принято.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: