В Уфе назначили нового исполняющего обязанности мэра
Уфа | 01 дек 2020 | 09:52
Вчера, 30 ноября, депутаты городского совета Уфы в телефонном режиме провели голосование за назначение нового и.о. градоначальника столицы Башкирии. По данным некоторых изданий, Радмил Муслимов, который занимал этот пост ранее, сложил с себя полномочия по причине ухудшения здоровья.
Ряд депутатов подтвердили информацию о замене врио администрации Уфы. Теперь эту должность займет Рустем Газизов, занимавший пост вице-мэра по спорту, развитию гражданского общества, кадрам и молодежным делам.
Отметим, что Муслимов был и.о градоначальника столицы Башкортостана с сентября 2020 года. Его назначили на этот пост после смерти Ульфата Мустафина, занимавшего должность ранее, от осложнений, вызванных коронавирусом
Ранее СМИ сообщали о том, что новым мэром Уфы станет предприниматель из Ишимбая Сергей Греков. В ближайшее время время будет объявлен конкурс на замещение должности уфимского градоначальника.