В Уфе назначили нового исполняющего обязанности мэра

Уфа | 01 дек 2020 | 09:52

Вчера, 30 ноября, депутаты городского совета Уфы в телефонном режиме провели голосование за назначение нового и.о. градоначальника столицы Башкирии. По данным некоторых изданий, Радмил Муслимов, который занимал этот пост ранее, сложил с себя полномочия по причине ухудшения здоровья.







Ряд депутатов подтвердили информацию о замене врио администрации Уфы. Теперь эту должность займет Рустем Газизов, занимавший пост вице-мэра по спорту, развитию гражданского общества, кадрам и молодежным делам.



Отметим, что Муслимов был и.о градоначальника столицы Башкортостана с сентября 2020 года. Его назначили на этот пост после смерти Ульфата Мустафина, занимавшего должность ранее, от осложнений, вызванных коронавирусом

Ранее СМИ сообщали о том, что новым мэром Уфы станет предприниматель из Ишимбая Сергей Греков. В ближайшее время время будет объявлен конкурс на замещение должности уфимского градоначальника.





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Фото: ялалов.рф