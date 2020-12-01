Ильдар Юланов назначен новым генеральным директором АО «Башкиравтодор»

| 01 дек 2020 | 12:04

В АО "Башкиравтодор" состоялись кадровые перестановки. По сообщениям некоторых СМИ, новым гендиректором предприятия стал Ильдар Юланов.







Отметим, что с июля 2019 года он трудился на посту замруководителя администрации Уфы и начальника управления связи и транспорта.



Добавим, что АО "Башкиравтодор" является ведущим предприятием в республиканской дорожной отрасли. Главным направлением его работы является создание, обслуживание ремонт и реконструкция различных дорог в республике. Всего же организация обслуживает 24 тысячи километров дорог, более 1600 путепроводов и мостов, а также около 17 тысяч водопропускных труб.

Ранее сообщалось о том, что депутаты городского совета Уфы в телефонном режиме провели голосование за назначение нового и.о. градоначальника столицы Башкирии. По данным некоторых изданий, Радмил Муслимов, который занимал этот пост ранее, сложил с себя полномочия по причине ухудшения здоровья.





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