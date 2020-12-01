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Глава Башкирии Радий Хабиров обновил указ о режиме повышенной готовности

Глава Башкирии Радий Хабиров обновил указ о режиме повышенной готовности

Коронавирус в Башкирии | 01 дек 2020 | 15:57

Радий Хабиров, руководитель Башкортостана, обновил собственный указ о режиме повышенной готовности из-за пандемии COVID-19. Документ, который был подписан вчера, 30 ноября, сегодня был опубликован на портале правовой информации.



Согласно изменениям, режим обязательной самоизоляции для больных COVID-19 и пневмонией внебольничного типа, а также людей, чей возраст превышает 65 лет, продлен до 31.12.2020 включительно. В документе также содержится указание для республиканского Минобразования определить список районов, где образовательный процесс должен осуществляться на очной основе для всех классов. Речь идет о районах и городах, где меньше всего зараженных COVID-19. Известно, что еще в минувшую пятницу, 27 ноября, оперштабом Башкортостана был определен список муниципалитетов. Данная норма касается Архангельского, Баймакского, Белорецкого, Буздяского, Гуфурийского, Зилаирского, Карадеильского, Кигинского, Нуримановского, Учалинского, Чекмагушевского, Абезиловского, Благоварского, Дуванского, Кармаскалинского, Мечетлинского, Хайбуллинского, Белокатайского, Бурзянского, Иглинского, Кигинского и Салаватского районов, а также Межигорья и Сибая.

Также правоохранителям поручено усилить проверки масочного режима и категорий граждан, которые должны находиться на самоизоляции.

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