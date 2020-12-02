Хабиров дал поручение о праздновании Нового года в условиях пандемии коронавируса в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 02 дек 2020 | 14:28

Говоря о подготовке к празднованию новогодних праздников, руководитель Башкирии Радий Хабиров, дал поручение увеличить количество в населенных пунктах республики елок и ледовых городков.







Таким образом, власти хотят не допустить массового скопления людей в одном месте. Основные площадки, где будут проходить торжества должны быть готовы уже к 10 декабря.



На заседании оперштаба приняли решение, что в детсадах все же можно будет проводить новогодние утренники. Правда, без участия родителей и исключительно в своих группах.



Если говорить о заведениях общепита и ресторанах, то в новогоднюю ночь им позволили работать круглосуточно, а в дни каникул - с 06:00 до 02:00. Естественно, что соблюдение санитарно-эпидемиологических норм для них является обязательным. Кроме того, в ближайшее время Минторговли Башкортостана разработает свои рекомендации, которые эти учреждения также должны будут неукоснительно соблюдать.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров обновил указ о режиме повышенной готовности. Согласно изменениям, режим обязательной самоизоляции для больных COVID-19 и пневмонией внебольничного типа, а также людей, чей возраст превышает 65 лет, продлен до 31.12.2020 включительно





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