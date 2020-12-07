Хабиров высказался о смертельной аварии в Абзелиловском районе

Абзелиловский район | 07 дек 2020 | 10:46

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона высказался о страшной аварии в Абзелиловском районе, которая унесла жизнь троих подростков. Руководитель республики попросил детально и глубже изучить причины смертельного ДТП. Политик назвал аварию «тяжелой трагедией» и отметил, что нужно уделить внимание случившемуся.







«Алан Викторович [Марзаев] совместно с ГИБДД уделить внимание вот этой ситуации, которая в Абзелиловском районе произошла. Там три подростка погибло, и подросток был за рулем, и ребята. Вот знаете, какая история, она характерна, что там есть неконтролируемый выпас лошадей. Тяжелая трагедия, три ребенка погибло в этой аварии», — заявил Радий Хабиров.

Напомним, страшная авария произошла накануне, 6 декабря, в Абзелиловском районею Ранее сообщалось, что ДТП произошло на 20-м километре дороги Давлеканово-Альмухаметово, когда 16-летний водитель за рулем «Дэу Нэксии» врезался в лошадь с жеребенком, после чего вылетел в кювет. На месте происшествия сразу скончались водитель и его пассажиры – 15-летние парень с девушкой. Еще двоих подростков госпитализировали.





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