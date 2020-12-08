«Это безобразие»: Хабиров раскритиковал БСК из-за экологической политики

Стерлитамакский район | 08 дек 2020 | 10:25

Глава Башкирии Радий Хабиров накануне, 7 декабря, на выездном заседании правительства в Стерлитамаке затронул ситуацию с «БСК». Руководитель региона также высказал свое мнение о работе предприятия и прокомментировал решение вернуть государству активы компании.







«Мы в курсе проблем местных предприятий и постепенно находим пути их решения. Особенно ярко это проявилось на примере Башкирской содовой компании. Долгие годы проблемы предприятия копились и не решались. Недавнее решение на федеральном уровне по возвращению государству активов компании позитивно скажется на ее работе и улучшении положения работников БСК», – выразил надежду глава.



Компания подверглась критике из-за экологической политики. Радий Хабиров отметил, что неоднократно совместно с акционерами «БСК» разрабатывал дорожную карту по улучшению экологической ситуации в городе, однако к ее практическому решению «они так ни на шаг и не приблизились», заявил руководитель региона.





«Это безобразие. Поэтому сейчас в новых условиях руководство предприятия должно озаботиться этим. Благополучие людей выше всяких корпоративных споров и дискуссий. Республика готова поддержать любые добрые начинания компании, в том числе открытие некогда закрытых промышленных производств», – заключил Хабиров.

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Фото: пресс - служба главы Башкирии