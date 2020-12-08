«Это безобразие»: Хабиров раскритиковал БСК из-за экологической политики
Стерлитамакский район | 08 дек 2020 | 10:25
Глава Башкирии Радий Хабиров накануне, 7 декабря, на выездном заседании правительства в Стерлитамаке затронул ситуацию с «БСК». Руководитель региона также высказал свое мнение о работе предприятия и прокомментировал решение вернуть государству активы компании.
«Мы в курсе проблем местных предприятий и постепенно находим пути их решения. Особенно ярко это проявилось на примере Башкирской содовой компании. Долгие годы проблемы предприятия копились и не решались. Недавнее решение на федеральном уровне по возвращению государству активов компании позитивно скажется на ее работе и улучшении положения работников БСК», – выразил надежду глава.
Компания подверглась критике из-за экологической политики. Радий Хабиров отметил, что неоднократно совместно с акционерами «БСК» разрабатывал дорожную карту по улучшению экологической ситуации в городе, однако к ее практическому решению «они так ни на шаг и не приблизились», заявил руководитель региона.