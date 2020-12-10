Хабиров назвал ситуацию с коронавирусом в Башкирии "непростой, но стабильной"
Коронавирус в Башкирии | 10 дек 2020 | 11:00
Ситуация с коронавирусом в Башкортостане характеризуется как стабильная. Число заболевших в регионе превысило 15 тысяч человек – 15 560 заболевших. Прирост идёт в среднем около 140 человек в день. Умерло 94 человека. Об этом в прямом эфире телеканала «Россия 24» сообщил Глава Башкортостана Радий Хабиров.
«Подчеркиваю, ситуация стабильная, потому что у нас достаточно серьёзный запас коечного фонда. На этой неделе мы завершили строительство ещё одного инфекционного госпиталя. Мы начинаем заполнять его на следующей неделе. То есть у нас появилось дополнительно 350 коек. Поэтому эта ситуация внушает нам определённый оптимизм», — заявил Глава РБ.
Радий Хабиров добавил, что в Башкирии начали выполнять поручение президента страны – выдавать амбулаторным больным бесплатные лекарства. Их уже получают несколько тысяч человек.
Что касается вакцинации, то руководитель региона отметил, что Башкирия уже получила вторую партию вакцин – 1 200 доз, ранее было 40. До Нового года республика ждет еще одну партию.
На вопрос о том, на что сейчас жалуются жители региона в плане медпомощи, Радий Хабиров сказал, что основные вопросы связаны с коронавирусом.
«Причём отрабатываем таким образом, чтобы звонящий получил окончательную информацию либо решение своего вопроса. Такая вот динамика», — сказал Радий Хабиров.