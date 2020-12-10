Хабиров назвал ситуацию с коронавирусом в Башкирии "непростой, но стабильной"

Коронавирус в Башкирии | 10 дек 2020 | 11:00

Ситуация с коронавирусом в Башкортостане характеризуется как стабильная. Число заболевших в регионе превысило 15 тысяч человек – 15 560 заболевших. Прирост идёт в среднем около 140 человек в день. Умерло 94 человека. Об этом в прямом эфире телеканала «Россия 24» сообщил Глава Башкортостана Радий Хабиров.







«Подчеркиваю, ситуация стабильная, потому что у нас достаточно серьёзный запас коечного фонда. На этой неделе мы завершили строительство ещё одного инфекционного госпиталя. Мы начинаем заполнять его на следующей неделе. То есть у нас появилось дополнительно 350 коек. Поэтому эта ситуация внушает нам определённый оптимизм», — заявил Глава РБ.



Радий Хабиров добавил, что в Башкирии начали выполнять поручение президента страны – выдавать амбулаторным больным бесплатные лекарства. Их уже получают несколько тысяч человек.



Что касается вакцинации, то руководитель региона отметил, что Башкирия уже получила вторую партию вакцин – 1 200 доз, ранее было 40. До Нового года республика ждет еще одну партию.

На вопрос о том, на что сейчас жалуются жители региона в плане медпомощи, Радий Хабиров сказал, что основные вопросы связаны с коронавирусом.

«Довольно много было обращений, связанных с тем, что люди не могли вовремя получить результаты тестов. Исходя из этого, мы немного модернизировали работу. 16 ноября мы создали Ситуационный антиковидный центр. Что он собой представляет? 80 человек сидят на телефоне, то есть дозвониться можно практически с первого-второго раза. Туда сходится вся информация, которая есть в республике, связанная со здравоохранением, — сообщил Глава республики. — В топе вопросов сейчас – амбулаторное лечение. И мы понимаем почему. Потому что вопросы, связанные с госпитализацией, получением бесплатных лекарств, уже отрегулированы. Но у нас болело довольно большое количество врачей. И часть лечебных учреждений были, скажем так, лишены возможности обеспечить приём пациентов. Поэтому очень большой процент обращений был связан именно с получением амбулаторного лечения по совершенно другим, не коронавирусным показаниям. Этот вопрос мы решили в рамках Ситуационного антиковидного центра: перераспределили потоки, увеличили количество врачей, призвали в том числе выпускников медицинского университета. Поэтому иерархия такая: первое – это получение амбулаторной помощи, второе – получение результатов тестов, третье – вполне житейские, простые вещи».









С 16 ноября в Ситуационный антиковидный центр поступило около 18 тысяч звонков. Каждый день операторы отрабатывают от тысячи до полутора тысяч обращений.

«Причём отрабатываем таким образом, чтобы звонящий получил окончательную информацию либо решение своего вопроса. Такая вот динамика», — сказал Радий Хабиров.





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