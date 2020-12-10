Хабиров рассказал о работе туристических баз Башкирии в новогодние праздники

| 10 дек 2020 | 15:03

Туристические базы и дома отдыха будут работать в новогодние праздники в Башкирии. Об этом 10 декабря сообщил глава региона Радий Хабиров на пленарном заседании «Туризм и индустрия гостеприимства. Новые вызовы и возможности» на проходящей в Уфе Международной неделе бизнеса — 2020.







По его словам, это решение было принято исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в республике, которая характеризуется как стабильная. При этом состояние республиканского здравоохранения на данный момент такого, что республика готова к более неблагоприятному развитию ситуации, отметил он.



Хабиров подчеркнул, что это дало возможность принять решение о том, чтобы людям дать отдыхать. Сейчас туристические базы и дома отдыха Башкирии работают и будут продолжать работать с соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, заявил он.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии было разрешено ресторанам и кафе работать в Новый год круглосуточно, а в новогодние каникулы — до 2:00 часов ночи.





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