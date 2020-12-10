"Я теряю уверенность в агидельцах": мэр города Агидель возмутился жителями не желающими работать
Агидель | 10 дек 2020 | 15:19
Накануне мэр города Агидель Фанис Гильванов высказал в социальных сетях свое мнение по поводу трудоустройства в города. Его беспокоит то, что местные жители отказываются устраиваться на работу.
— Я теряю уверенность в нас - агидельцах. Я ничего уже не могу понять - какая работа нужна агидельцам? Шить мы не хотим, продавцами в магазинах не хотим, поварами не хотим, медсестрами работать не хотим, врачами работать не хотим,
возмущается Фанис Гильванов.
По словам градоначальника, на сегодняшний день в центре занятости населения пустует множество вакансий по разным направлениям и уровням квалификации. Чиновник высказал свои опасения по поводу того, что в будущем они потеряют больницы, заводы и школы, потому что работать там будет некому.
В комментариях многие сошлись во мнении, что люди очень даже хотят работать, особенно в родном городе, однако их не устраивает уровень зарплат.