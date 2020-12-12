Хабиров поблагодарил глав городов и районов за успешную борьбу с коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 12 дек 2020 | 17:35

Глава Башкирии Радий Хабиров на правительственном совещании поблагодарил глав администраций городов и районов за успешную борьбу с коронавирусом и заявил, что совместная работа стабилизировала сложную ситуацию в здравоохранении региона.







- Уходящий год был очень сложным. Самое главное, что мы смогли стабилизировать ситуацию в здравоохранении. Принятые меры по борьбе с коронавирусом привели к тому, что у нас снизилось количество заболевших жителей в возрасте старше 65 лет. Хочу поблагодарить муниципалитеты за то, что достойно и организованно прошли этот тяжёлый период, – сказал на совещании Хабиров.



Он напомнил, что завершено строительство инфекционного госпиталя в Стерлитамаке, который после лицензирования начнет принимать первых пациентов с коронавирусом.





- Это позволит вернуть местные больницы к профильным направлениям работы и оказывать необходимую помощь гражданам. При этом важно не снижать нашей активности в соблюдении базовых санитарных требований – масочного режима, социальной дистанции, регулярной дезинфекции, подчеркнул глава республики.









Пресс-служба руководителя Башкирии сообщает, что на совещании также обсудили вопросы повышения доходного потенциала местных бюджетов, развития социальной инфраструктуры территорий, формирования комфортной городской среды и современных общественных пространств, выстраивания эффективной коммуникации с населением.

Первый вице-премьер правительства Башкирии Илшат Тажитдинов рассказал об итогах комплексной оценки эффективности органов местного самоуправления городов и районов региона за 2019 год. При этом, для рейтинга учитывали ряд критериев. Это развитие предпринимательства, инвестиционный климат, транспортную инфраструктуру, качество жизни и уровень образования населения, удовлетворённость жителей деятельностью органов власти.

- Лидерами по итогам 2019 года стали Стерлитамак, Белебеевский и Уфимский районы. Руководители лучших муниципалитетов удостоены дипломов победителей конкурсного отбора, говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

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