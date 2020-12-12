Хабиров поблагодарил глав городов и районов за успешную борьбу с коронавирусом
Коронавирус в Башкирии | 12 дек 2020 | 17:35
Глава Башкирии Радий Хабиров на правительственном совещании поблагодарил глав администраций городов и районов за успешную борьбу с коронавирусом и заявил, что совместная работа стабилизировала сложную ситуацию в здравоохранении региона.
- Уходящий год был очень сложным. Самое главное, что мы смогли стабилизировать ситуацию в здравоохранении. Принятые меры по борьбе с коронавирусом привели к тому, что у нас снизилось количество заболевших жителей в возрасте старше 65 лет. Хочу поблагодарить муниципалитеты за то, что достойно и организованно прошли этот тяжёлый период, – сказал на совещании Хабиров.
Он напомнил, что завершено строительство инфекционного госпиталя в Стерлитамаке, который после лицензирования начнет принимать первых пациентов с коронавирусом.
Первый вице-премьер правительства Башкирии Илшат Тажитдинов рассказал об итогах комплексной оценки эффективности органов местного самоуправления городов и районов региона за 2019 год. При этом, для рейтинга учитывали ряд критериев. Это развитие предпринимательства, инвестиционный климат, транспортную инфраструктуру, качество жизни и уровень образования населения, удовлетворённость жителей деятельностью органов власти.