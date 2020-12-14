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Глава Бижбулякского района высказался о трагедии, в которой погибла вся семья

Глава Бижбулякского района высказался о трагедии, в которой погибла вся семья

Бижбулякский район | 14 дек 2020 | 09:21

Сегодня, 14 декабря, глава Бижбулякского района Артур Зарипов в социальных сетях высказался о пожаре, унесшим жизнь молодой семьи.



Напомним, трагедия произошла в ночь на 8 декабря в деревне Малый Менеуз. Там в пожаре погибли 27-летние родители и двое их детей – 2014 и 2016 годов рождения. Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело. Артур Зарипов признался, что был сильно подавлен из-за трагедии. Кроме того, он отметил, что семья была благополучная.

— Не писал давно, потому что был очень подавлен событиями, произошедшими на прошлой неделе. По факту могу сказать, что семья была положительная, не злоупотребляли алкоголем. Отец работал, мать домохозяйка, смотрела за детьми. И дом новый, после проведенного ремонта. Всю неделю обдумывал, как можно было предотвратить трагедию? Семья, дети. Жить да жить еще. В таких случаях понимаешь, что ни какие твои заслуги, победы, проводимые мероприятия, не имеют значения по сравнения с сохраненной жизнью людей. Очень страшная трагедия, — написал Артур Зарипов.


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Источник: proural.info
Фото: социальные сети

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