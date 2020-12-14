Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Хабиров рассказал, как будет проводить новогодние каникулы

Хабиров рассказал, как будет проводить новогодние каникулы

Хабиров рассказал, как будет проводить новогодние каникулы

| 14 дек 2020 | 13:31

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 14 декабря, в заключение оперативного совещания в правительстве региона рассказал, как будет проводить новогодние каникулы. Руководитель республики отметил что планирует не выезжать за ее пределы.



Радий Хабиров также проинформировал, что члены правительства уходят на каникулы 31 декабря и распорядился назначить дежурных. 

«Я сам буду в республике. На меня можете рассчитывать в какой-то день», – сообщил он.

Глава региона также посоветовал своих коллегам перед уходом «почистить рабочие столы».

«Все плохое пусть уйдет в этом, 20-м году». <..> Хорошее пусть остается», - заключил руководитель региона.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: