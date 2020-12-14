Хабиров рассказал, как будет проводить новогодние каникулы

| 14 дек 2020 | 13:31

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 14 декабря, в заключение оперативного совещания в правительстве региона рассказал, как будет проводить новогодние каникулы. Руководитель республики отметил что планирует не выезжать за ее пределы.







Радий Хабиров также проинформировал, что члены правительства уходят на каникулы 31 декабря и распорядился назначить дежурных.

«Я сам буду в республике. На меня можете рассчитывать в какой-то день», – сообщил он.

Глава региона также посоветовал своих коллегам перед уходом «почистить рабочие столы».

«Все плохое пусть уйдет в этом, 20-м году». <..> Хорошее пусть остается», - заключил руководитель региона.

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