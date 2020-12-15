Глава администрации Кигинского района рассказала о работе в мужском коллективе

Кигинский район | 15 дек 2020 | 10:23

Зухра Гордиенко, первая женщина на должности главы района в Башкирии, откровенно высказалась о своей работе. На странице в социальных сетях руководительница Кигинского района заявила, что мужчине на таком посту проще из-за выбора «карьера или семья».







Чиновница отметила, что ей повезло, семья ее поддержала с должностью и переездом. По ее словам, на ней «большая ответственность» перед другими руководителями-женщинами. Избавиться от снисходительного отношения к себе можно только через результаты своей работы, добавила она.



«Я не могу сказать, что к женщинам относятся предвзято, но когда тебя назначают главой района, это большая ответственность, в том числе перед всеми другими женщинами, которых в будущем будут назначать на высокие должности. Так, в случае провалов или даже малейших ошибок многие (не все!) могут сказать: «Это потому, что назначили женщину». От снисходительного отношения к себе можно избавиться только с помощью реальных результатов своей работы», — заявила она.

Напомним, Зухру Гордиенко назначили на должность руководителя Кигинского района в 2020 года.





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Фото: соцсети