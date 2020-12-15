Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Хабиров внес обширные изменения в указ о режиме повышенной готовности

Хабиров внес обширные изменения в указ о режиме повышенной готовности

Хабиров внес обширные изменения в указ о режиме повышенной готовности

| 15 дек 2020 | 17:50

Глава Башкирии Радий Хабиров вновь изменил указ о повышенной готовности, который он ввел в марте этого года из-за угрозы коронавируса в республике. Обновленный документ появился на сайте правовой информации сегодня, 15 декабря. Новые положения указа вступают в силу сегодня и будут актуальны как минимум до 18 января.



Вот что изменится в Башкирии:

  • теперь будет можно проводить на открытом воздухе новогодние мероприятия без ограничения численности участников;
  • детские сады смогут проводить новогодние утренники только в группах дошкольников и без присутствия родителей;
  • городским и районным Домам культуры, сельским многофункциональным клубам, а также сельским клубам в райцентрах разрешили работать. Решение о возможности работы клубов в других населенных пунктах примет администрация района исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки;
  • заведения общепита с 31 декабря по 1 января смогут работать в круглосуточном режиме. В остальные дни: с 06:00 утра до 02:00 ночи (за исключением объектов придорожного сервиса и служб доставки). Допуск посетителей необходимо завершить в полночь. При этом в таких заведениях не должно быть танцевальных площадок, услуг по курению кальянов. Одновременно в зале могут находиться не более 50 человек, которые обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м. Расчеты рекомендуется проводить преимущественно в безналичной форме;
  • ночным клубам и подобным объектам запрещено принимать посетителей;
  • в государственных и муниципальных органах власти, а также в подведомственных им организациях нельзя проводить корпоративы.

До 15 декабря города и районы республики должны принять меры по увеличению количества новогодних елок, ледовых городков, катков, горок на своей территории. Хабиров также разрешил детям до 18 лет посещать торгово-развлекательные центры без взрослых.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: