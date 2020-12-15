Хабиров внес обширные изменения в указ о режиме повышенной готовности

| 15 дек 2020 | 17:50

Глава Башкирии Радий Хабиров вновь изменил указ о повышенной готовности, который он ввел в марте этого года из-за угрозы коронавируса в республике. Обновленный документ появился на сайте правовой информации сегодня, 15 декабря. Новые положения указа вступают в силу сегодня и будут актуальны как минимум до 18 января.







Вот что изменится в Башкирии:

теперь будет можно проводить на открытом воздухе новогодние мероприятия без ограничения численности участников;

детские сады смогут проводить новогодние утренники только в группах дошкольников и без присутствия родителей;

городским и районным Домам культуры, сельским многофункциональным клубам, а также сельским клубам в райцентрах разрешили работать. Решение о возможности работы клубов в других населенных пунктах примет администрация района исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки;

заведения общепита с 31 декабря по 1 января смогут работать в круглосуточном режиме. В остальные дни: с 06:00 утра до 02:00 ночи (за исключением объектов придорожного сервиса и служб доставки). Допуск посетителей необходимо завершить в полночь. При этом в таких заведениях не должно быть танцевальных площадок, услуг по курению кальянов. Одновременно в зале могут находиться не более 50 человек, которые обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м. Расчеты рекомендуется проводить преимущественно в безналичной форме;

ночным клубам и подобным объектам запрещено принимать посетителей;

в государственных и муниципальных органах власти, а также в подведомственных им организациях нельзя проводить корпоративы.

До 15 декабря города и районы республики должны принять меры по увеличению количества новогодних елок, ледовых городков, катков, горок на своей территории. Хабиров также разрешил детям до 18 лет посещать торгово-развлекательные центры без взрослых.





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