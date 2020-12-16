Депутат из Башкирии предложил вшивать в ранцы школьникам GPS-маячки
| 16 дек 2020 | 14:08
Депутат комитета Госдумы по бюджету и налогам и основатель Поискового движения России в Башкирии Ильдар Бикбаев предложил вшивать маячки в портфели школьникам. Об этой инициативе он сообщил «Парламентской газете».
По словам депутата, инициатива может быть реализована в рамках создания единой базы информации, которая поможет идентифицировать тела в моргах и больницах, а также определить местоположение пропавших без вести. Помимо этого, в Госдуме ко второму чтению готовят законопроект, благодаря которому сотрудники полиции смогут оперативно использовать геолокацию телефонов для поисков людей.
Ильдар Бикбаев считает, что детям в сумки и ранцы необходимо внедрять GPS-маячки, так как ребенок может потерять, забыть дома или отдать кому-то свой мобильный телефон. Практика с маячками уже внедрена частично в Екатеринбурге.