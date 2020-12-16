Хабиров подписал указ о реорганизации территориальных органов Минземимущества Башкирии

| 16 дек 2020 | 18:02

Глава Башкирии Радий Хабиров 14 декабря подписал указ «о реорганизации территориальных органов Минземимущества» республики. Речь идет о городских и районных комитетах по управлению собственностью. Их будут присоединять к министерству «в целях повышения эффективности государственного управления».







Руководитель региона поручил Минземимуществу провести реорганизацию и обеспечить сокращенным работникам территориальных органов гарантиями и компенсациями. Кроме того, ведомство должно утвердить в правительстве предельную численность сотрудников и лимит по количеству служебных автомобилей.

Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии Радий Хабиров вновь изменил указ о повышенной готовности, который он ввел в марте этого года из-за угрозы коронавируса в республике. Обновленный документ появился на сайте правовой информации 15 декабря.





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