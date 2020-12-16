Сергей Греков избран исполняющим обязанности мэра Уфы

Уфа | 16 дек 2020 | 19:39

Сегодня, 16 декабря, горсовет Уфы на внеочередном заседании выбрал нового исполняющего обязанности главы администрации Уфы. Им стал 52-летний Сергей Греков. За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов - 27 человек. Вопрос о его дальнейшем назначении без приставки "и.о." будет решен в начале следующего года.







Сам Греков поблагодарил депутатов за поддержку. Он отметил, что городу предстоит сделать очень много, Уфа проживает в связи с пандемией непростые времена.



Сергей Греков:



- От власти и общества требуется консолидация, чтобы преодолеть все последствия. Открытый диалог - это норма времени. Только слушая друг друга, мы найдем способ сделать город лучше.

Напомним, прошлый руководитель столичной администрации трагически скончался больше месяца назад. Смерть была вызвана осложнениями от коронавирусной инфекции.

Справка

Сергей Греков родился и вырос в Ишимбае. Высшее образование получил в Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова.



Работал инженером в АО «Нефтегазснаб», советником генерального директора ООО «Баштрансгаз» в Уфе и генерального директора ООО «ГазТехРесурс» в Москве.



В настоящее время Сергей Греков руководит фирмой «Малая нефтяная компания «Ишимбайнефтегаз» и уфимским ООО «Промтехресурс».









За время своей работы нынешний градоначальник получил несколько почетных наград, таких как Орден Преподобного Сергия Радонежского 2 степени, Медаль 200 лет МВД, Медаль за укрепление УИС, Медаль «За верность долгу».



Сергей Греков женат, воспитывает семерых детей.





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