Сергей Греков избран исполняющим обязанности мэра Уфы
Уфа | 16 дек 2020 | 19:39
Сегодня, 16 декабря, горсовет Уфы на внеочередном заседании выбрал нового исполняющего обязанности главы администрации Уфы. Им стал 52-летний Сергей Греков. За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов - 27 человек. Вопрос о его дальнейшем назначении без приставки "и.о." будет решен в начале следующего года.
Сам Греков поблагодарил депутатов за поддержку. Он отметил, что городу предстоит сделать очень много, Уфа проживает в связи с пандемией непростые времена.
Сергей Греков:
Справка
Сергей Греков родился и вырос в Ишимбае. Высшее образование получил в Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова.
Работал инженером в АО «Нефтегазснаб», советником генерального директора ООО «Баштрансгаз» в Уфе и генерального директора ООО «ГазТехРесурс» в Москве.
В настоящее время Сергей Греков руководит фирмой «Малая нефтяная компания «Ишимбайнефтегаз» и уфимским ООО «Промтехресурс».
За время своей работы нынешний градоначальник получил несколько почетных наград, таких как Орден Преподобного Сергия Радонежского 2 степени, Медаль 200 лет МВД, Медаль за укрепление УИС, Медаль «За верность долгу».
Сергей Греков женат, воспитывает семерых детей.