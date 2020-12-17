Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Хабиров поручил разобраться с системой социальных выплат в Башкирии

Хабиров поручил разобраться с системой социальных выплат в Башкирии

Хабиров поручил разобраться с системой социальных выплат в Башкирии

| 17 дек 2020 | 18:05

Радий Хабиров поручил сегодня, 17 декабря, разобраться с системой социальных выплат в республике, в том числе предназначенных для поддержки жителей в период пандемии коронавируса. Таким образом власти отреагировали на вопрос от жительницы Кумертау Альгизы Туктаровой. Напомним, он прозвучал на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина и касался неполучения выплат в связи с коронавирусом.



– Необходимо проверить всю систему социальных выплат, чтобы исключить возможные сбои. Люди должны получить то, что им положено, в полном объёме, – сказал Радий Хабиров.

Владимир Путин ответил, что нужно наладить систему действующей поддержки, прежде чем вводить новые выплаты.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: