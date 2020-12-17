Хабиров поручил разобраться с системой социальных выплат в Башкирии

| 17 дек 2020 | 18:05

Радий Хабиров поручил сегодня, 17 декабря, разобраться с системой социальных выплат в республике, в том числе предназначенных для поддержки жителей в период пандемии коронавируса. Таким образом власти отреагировали на вопрос от жительницы Кумертау Альгизы Туктаровой. Напомним, он прозвучал на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина и касался неполучения выплат в связи с коронавирусом.







– Необходимо проверить всю систему социальных выплат, чтобы исключить возможные сбои. Люди должны получить то, что им положено, в полном объёме, – сказал Радий Хабиров.



Владимир Путин ответил, что нужно наладить систему действующей поддержки, прежде чем вводить новые выплаты.





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