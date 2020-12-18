«Татухи только там, где не видят боссы»: Председатель ОП Башкирии Мурзагулов записал трек в стиле Моргенштерна

| 18 дек 2020 | 11:25

Председатель общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов и уфимский репер Моргенштерн записали совместный трек и клип к нему. Результат творчества уже появился в Сети.







Клип начинается с отрывка интервью Моргенштерна Юрию Дудю – здесь журналист спрашивает, как репер познакомился с «главным политтехнологом» Башкирии. Далее основную часть текста трека исполняет Ростислав Мурзагулов.

«Я Как Моргенштерн, только старый и толстый, и татухи только там, где не видят боссы», - поется в припеве.

В клипе председатель ОП заходит в Белый дом с чемоданами «для откатов». События разворачиваются внутри: здесь мы видим телеведущую и бывшую ice-girl Ульяну Тригубчак. Вместе они пересчитывают деньги из чемоданов, а потом главный герой отправляется раздавать указания подчиненным. Также в кадр взят отрывок оперативного совещания, предположительно, правительственного.





«Мог закончить овердозом, но я все еще пытаюсь быть хоть в чем-то звездным», - такими словами завершается последний куплет трека.

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Фото: скрин видео