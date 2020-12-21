«Даже название не хочу произносить»: Хабиров высказался о пожаре в Абзелиловском районе

Абзелиловский район | 21 дек 2020 | 10:19

Сегодня, 21 декабря, в правительстве Башкирии состоялось традиционное оперативное совещание. Глава республики Радий Хабиров начал встречу с обсуждения трагедии, произошедшей в Абзелиловском районе. Там в доме престарелых вспыхнул пожар, в котором погибли 11 человек. Руководитель региона и премьер-министр правительства Андрей Назаров сразу же выехали на место ЧП.







На оперативке Радий Хабиров рассказал, что постояльцы находились в очень маленьких помещениях. Настолько, что даже между койками пройти невозможно. Кроме того, руководитель региона отметил, что на сегодняшний день до сих пор неясно, сколько еще таких учреждений находится на территории республики. Все тела погибших были выданы родственникам. Похороны состоялись 19 и 20 декабря.





— Даже название центра не хочу произносить. Оно звучит как издевательство, — начал Радий Хабиров. — Это большая трагедия. Прокуратура сейчас очень плотно приступила к проверке подобного рода соцучреждений. Буквально 2 недели всем обществом закрывали пансионат «Моя семья». Люди ушли. Но нельзя допустить подобного. Это непростая задача, вам прилетит, что вы бизнес «кошмарите». Надо выяснить, сколько этих учреждений и как там люди живут.

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Фото: социальные сети