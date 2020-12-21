Глава Башкирии возмутился работой чиновников

| 21 дек 2020 | 11:25

Глава Башкирии Радий Хабиров возмутился задержкой сдачи объектов строительства в республике. Как он рассказал на оперативном совещании, все необходимо сдавать вовремя.







«Большой объем мы стройки, конечно, ведем, только плохо, что все-таки задерживаем. Надо научиться работать так, чтобы все равно мы, если какие-то решения принимаем, чтобы они исполнялись вовремя. Андрей Геннадьевич [премьер-министр правительства РБ], я уж тогда сказал, когда мы разбирали наши дворики. Я сейчас вполне допускаю, на улице –20, кто-то там в земле ковыряется, потому что дворики не успели. Точно так же при такой температуре тяжело вести строительные работы», – отметил Хабиров.



Также руководитель республики отметил, что в других регионах работа выполняется вовремя. Радий Хабиров посетовал на то, что федеральные министры делают ему выговоры.





«Спасибо большое на самом деле строительному блоку, много очень строят. Но моя работа не все время хвалить, моя работа – двигать немножко вперед ситуацию. Если бы я не видел, что в других регионах, не в одном-двух, а в целом ряде регионах все делается вовремя, я бы этот вопрос остро не ставил. Я два года эти вот так вытирался, сидел, когда вы мне докладывали, что не успеваете. Потом сидел, краснел на ВКСах [видеоконференцсвязи], когда федеральные министры указывали, что что-то не успевают. Я так больше не буду. Придумайте систему коэффициентов – год пройдет, давайте искать других руководителей. Деньги с таким трудом достаются. Собирайтесь все вместе, строительный блок и блок ЖКХ – к двум блокам у меня много вопросов в плане сроков сдачи объектов. Вы там, коллеги, не сидите со мной. Ваши фамилии там не называют. Там мою фамилию называют и республику называют», – заключил Хабиров.

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