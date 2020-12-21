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В Уфе депутат "Единой России" извинился перед работниками магазина за устроенный скандал

В Уфе депутат "Единой России" извинился перед работниками магазина за устроенный скандал

Уфа | 21 дек 2020 | 15:05

Депутат Зубовского сельсовета от «Единой России» Артур Саттаров устроил скандал в местном магазине: мужчина в супермаркете отказался надевать маску и накричал на кассира. Политик извинился за свое опрометчивое поведение.



«Я сейчас пришел принести свои извинения персоналу магазина, потому что в тот день я действительно был неправ. Был не в настроении, и, конечно, вел себя неподобающе. Я полностью признаю свою вину», – сказал Саттаров работникам магазина.

Персонал магазина принял извинения депутата.

Напомним, ранее стало известно, что политику на заседании был объявлен выговор за его выходку. Отметим, в эфире телепередачи «Гражданская оборона» Первого канала показали поступок мужчины.



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Источник: gorobzor.ru
Фото: скриншот

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