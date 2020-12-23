Мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев заразился коронавирусом

Нефтекамск | 23 дек 2020 | 19:47

Мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией. Чиновник рассказал о своем диагнозе на странице в социальных сетях. Градоначальник отметил, что на данный момент находится на больничном. Вынужденный карантин Ратмир Мавлиев решил провести с пользой — изучить возможности для развития города.







«Друзья, Сovid-19 добрался и до меня. Чувствую себя хорошо. Сейчас нахожусь на больничном, но бдю! Соблюдайте рекомендации Роспотребнадзора, не болейте, берегите себя и своих близких! Пока есть время, изучаю ресурсы и дополнительные возможности для развития города. Хочу, чтобы Нефтекамск был в авангарде событий нашей страны и участвовал во всех федеральных проектах», — говорится в записи.

Напомним, в Башкирии по состоянию на 23 декабря выявлено 17 741 зараженный коронавирусом, прирост за сутки составил 160 человек.



Ранее сообщалось о том, что Яна Габбасова из Нефтекамска вышла в полуфинал шоу «Голос» на Первом канале.





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Фото: соцсети