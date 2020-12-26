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Глава Башкирии подписал новый указ касающийся башкирского языка

Глава Башкирии подписал новый указ касающийся башкирского языка

| 26 дек 2020 | 08:33

Глава Башкирии Радий Хабиров накануне подписал новый важный указ, который направлен на сохранение и развитие государственных языков, а также языков народов республики.



Планируется, что в 2021 году размер гранта на проведение различных мероприятий в рамках поддержки инициатив будет выделен грант в размере 80 миллионов рублей. В первоначальном указе, который был подписан в январе 2018 года, предполагалось ежегодное выделение лишь 50 миллионов рублей.

Предполагается, что башкирский язык также будет продвигаться за пределами республики.

Правительство, согласно документу, должно определить источники финансирования дополнительных расходов.

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Источник: news102.ru

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