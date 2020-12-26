В Уфе на пост мэра города претендуют 11 кандидатов
Уфа | 26 дек 2020 | 12:15
Накануне вечером на сайте Горсовета Уфы опубликовали список кандидатов на пост мэра города. Прием документов на конкурс завершился 25 декабря.
Всего в Горсовет поступило 12 заявлений, но один из кандидатов – Руслан Асанов – отозвал свои документы. Так, помимо врио главы администрации Сергея Грекова на пост претендуют:
- Марсель Габдулхаров, генеральный директор ООО «Экспресстраслогистик»;
- Артур Гафаров, начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества мэрии;
- Салават Гизатуллин, безработный;
- Олеся Желтова, директор школы №113;
- Сергей Жуков, депутат горсовета Благовещенска, управляющий директор ИП;
- Руслан Зайнуллин, гендиректор Фонда поддержки социальных программ развития Уфимского района, гендиректор АО УК «Идея», индивидуальный предприниматель;
- Артур Минигалин, индивидуальный предприниматель;
- Алексей Слепнев, замдиректора по корпоративным и правовым вопросам ПАО «ОДК-УМПО»;
- Марат Тимиров, гендиректор АО «БПО «Прогресс»;
- Рустам Хафизов, гендиректор ООО «ГазСтройПроект», индивидуальный предприниматель.
Заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов к участию пройдет 30 декабря, а сам конкурс – 15 января.
Источник:
gorobzor.ru
Читайте также