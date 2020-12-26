В Уфе на пост мэра города претендуют 11 кандидатов

Уфа | 26 дек 2020 | 12:15

Накануне вечером на сайте Горсовета Уфы опубликовали список кандидатов на пост мэра города. Прием документов на конкурс завершился 25 декабря.







Всего в Горсовет поступило 12 заявлений, но один из кандидатов – Руслан Асанов – отозвал свои документы. Так, помимо врио главы администрации Сергея Грекова на пост претендуют:

Марсель Габдулхаров, генеральный директор ООО «Экспресстраслогистик»;

Артур Гафаров, начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества мэрии;

Салават Гизатуллин, безработный;

Олеся Желтова, директор школы №113;

Сергей Жуков, депутат горсовета Благовещенска, управляющий директор ИП;

Руслан Зайнуллин, гендиректор Фонда поддержки социальных программ развития Уфимского района, гендиректор АО УК «Идея», индивидуальный предприниматель;

Артур Минигалин, индивидуальный предприниматель;

Алексей Слепнев, замдиректора по корпоративным и правовым вопросам ПАО «ОДК-УМПО»;

Марат Тимиров, гендиректор АО «БПО «Прогресс»;

Рустам Хафизов, гендиректор ООО «ГазСтройПроект», индивидуальный предприниматель.

Заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов к участию пройдет 30 декабря, а сам конкурс – 15 января.





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