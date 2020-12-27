Глава Башкортостана поделился секретом личной жизни

| 27 дек 2020 | 17:41

Глава Башкортостана Радий Хабиров поделился рассказом о том, какие обязанности по дому он выполняет. Об этом он сообщил во время прямого эфира открытой академии «Территории женского счастья» на телеканале БСТ. На съемки глава региона пришел вместе со своей супругой Каринэ.







«По выходным я люблю готовить и делаю это с большим удовольствием. Хотя это и нескромно звучит, готовлю я очень хорошо. Для меня это своего рода отдушина, и я делаю что–то хорошее своим близким, родным и друзьям. При этом я люблю готовить много. Когда готовишь, ты убираешь из головы все ненужные мысли, которыми поглощен, это своего рода медитация, можно сказать. Я, правда, очень люблю готовить, и в другой жизни я, наверное, был бы поваром. У меня есть маленькая мечта – на старости я хочу найти себе занятие, связанное с готовкой. Это очень хорошее дело», – рассказал Хабиров.

Руководитель республики признался, что он иногда занимается и другими домашними обязанностями. Например, изредка моет посуду.

«Хотя мне Каринэ запрещает это делать, говоря, что это не мужское дело. Нет ничего зазорного в том, что мужчины помогают своим женам. Не очень справедливо, когда после рабочего дня муж сидит на диване, а жена, уставшая после работы, бегает, готовит, убирается. Должен быть справедливый подход. Если есть любовь в семье, это все решается естественным образом», – заключил глава Башкирии.

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