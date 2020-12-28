Хабиров вновь поднял вопрос о старых ПАЗиках в Уфе

| 28 дек 2020 | 11:10

Сегодня, 28 декабря, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров вновь поднял вопрос о старых ПАЗиказ в Уфе.







Во время отчета министра транспорта региона Алана Марзаева, Радий Хабиров прервал его речь и спросил о наболевшем.

«Ладно, вы первый начали. Раз вы начали, я спрошу. Вопрос у меня очень простой: когда ПАЗики из Уфы уйдут?», - спросил глава.

Алан Марзаев в свою очередь сообщил, что «не готов дать четкий ответ по срокам». После этого министр продолжил докладывать о пополнении автопарка в Башкирии.

По словам спикера, в уходящем году республика приобрела 245 новых автобусов, за 2019 и 2020 годы – 732 автобуса. Общая сумма затрат региона за указанный срок составила 3 млрд рублей. Для сравнения, в России в целом на эти цели было выделено 4 млрд рублей.





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