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Хабиров: в каждом районе один каток должен быть бесплатным

Хабиров: в каждом районе один каток должен быть бесплатным

| 28 дек 2020 | 12:36

Глава Башкирии рекомендовал своим подчиненным относиться теплее к населению республики и не зарабатывать на детях.

«Хотя бы один каток в муниципалитете должен быть бесплатным, чтобы дети приходили и катались. Я понимаю, прокат коньков — это платное занятие. Но чтобы не было такого, что ребенок пришел заниматься со своими коньками, а его не пускают», — посоветовал главам городов и районов Радий Хабиров.



По словам руководителя региона, в такой тяжелый год нужно помогать детям, пожилым людям.

«Проявите душевное тепло. Оно сейчас людям нужно, может быть даже больше, чем другие ваши организационные моменты», — заключил глава Башкирии.

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Источник: www.bashinform.ru

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