Хабиров: в каждом районе один каток должен быть бесплатным
| 28 дек 2020 | 12:36
Глава Башкирии рекомендовал своим подчиненным относиться теплее к населению республики и не зарабатывать на детях.
«Хотя бы один каток в муниципалитете должен быть бесплатным, чтобы дети приходили и катались. Я понимаю, прокат коньков — это платное занятие. Но чтобы не было такого, что ребенок пришел заниматься со своими коньками, а его не пускают», — посоветовал главам городов и районов Радий Хабиров.
По словам руководителя региона, в такой тяжелый год нужно помогать детям, пожилым людям.
«Проявите душевное тепло. Оно сейчас людям нужно, может быть даже больше, чем другие ваши организационные моменты», — заключил глава Башкирии.