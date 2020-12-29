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Хабиров признался, что вакцинировался от коронавируса

Хабиров признался, что вакцинировался от коронавируса

| 29 дек 2020 | 19:25

Сегодня, 29 декабря, Глава Башкирии Радий Хабиров провел большую пресс-конференцию в конгресс-холле «Торатау» в Уфе. Руководитель региона подвел итоги уходящего 2020 года, а также ответил на вопросы журналистов и жителей республики. Один из них касался вакцинации от коронавируса.



Напомним, в Башкирии стартовала прививочная компания против COVID-19. Регион получил более 7,5 тысяч доз препарата «Спутник V». Радий Хабиров признался, что сделал прививку еще на стадии испытаний.


— Я вакцинировался очень рано. Когда она проходила испытание. Я написал заявление в качестве добровольца. Я это сделал, потому что серьезно отношусь к работе. Если бы я заболел, то управление республикой было бы потеряно, — откровенно рассказал Радий Хабиров. — Чувствую себя хорошо. Да, это был «Спутник».
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Источник: proural.info

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