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Глава Башкирии рассказал, что у его сына обнаружились антитела к коронавирусу

Глава Башкирии рассказал, что у его сына обнаружились антитела к коронавирусу

| 29 дек 2020 | 19:42

Прямо сейчас проходит пресс-конференция Радия Хабирова в конгресс-холле «Торатау». Отвечая на вопрос про количество переболевших ковидом в Башкирии, глава рассказал, что даже у его маленького сына есть антитела.



- Огромное количество людей переболело очень легко. Вот парадокс - у моего маленького сына тоже есть антитела, поэтому я уверен, что во многих семьях такая ситуация существует, - заявил Хабиров.

Глава отметил, что смертность в регионе за 2020 год очень подросла - но не все летальные исходы связаны с вирусом. О "настоящих цифрах" он не знает, посколько многие переболели бессимптомно, им не ставили коронавирус официально. Отметим, что на сегодняшний день количество заболевших ковидом превысило 18 000 человек.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скрин видео

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