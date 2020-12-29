Глава Башкирии рассказал, что у его сына обнаружились антитела к коронавирусу

| 29 дек 2020 | 19:42

Прямо сейчас проходит пресс-конференция Радия Хабирова в конгресс-холле «Торатау». Отвечая на вопрос про количество переболевших ковидом в Башкирии, глава рассказал, что даже у его маленького сына есть антитела.







- Огромное количество людей переболело очень легко. Вот парадокс - у моего маленького сына тоже есть антитела, поэтому я уверен, что во многих семьях такая ситуация существует, - заявил Хабиров.



Глава отметил, что смертность в регионе за 2020 год очень подросла - но не все летальные исходы связаны с вирусом. О "настоящих цифрах" он не знает, посколько многие переболели бессимптомно, им не ставили коронавирус официально. Отметим, что на сегодняшний день количество заболевших ковидом превысило 18 000 человек.





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Фото: скрин видео