«Я уже дед, кто не знает»: Радий Хабиров ответил на личные вопросы

| 29 дек 2020 | 19:46

Сегодня, 29 декабря, в ходе онлайн пресс-конференции глава Башкирии Радий Хабиров ответил на вопросы о личной жизни.







Зрители эфира поинтересовались, сколько языков знает руководитель региона, каков состав его семьи и главное – кого ждет супруга главы Каринэ Хабирова – мальчика или девочку.



Радий Хабиров ответил, что говорит на четырех языках: русском, башкирском, английском и турецком. При этом он подчеркнул, что башкирский язык он знает не так хорошо, как хотелось бы.



Также руководитель Башкирии поделился, что у него есть две взрослые дочери от первого брака и общий сын с Каринэ, а в скором времени у пары появится еще один ребенок. На вопрос «кого ждете?» Радий Хабиров коротко отшутился фразой «ребенка».





«Я уже дед, кто не знает, - у меня две замечательные внучки. Еще с нами живет сын Карины - тоже замечательный парень».

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Глава признался, что времени на семью у него не так много, но он старается наверстывать упущенное, когда представляется такая возможность.