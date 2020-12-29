Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » «Я уже дед, кто не знает»: Радий Хабиров ответил на личные вопросы

«Я уже дед, кто не знает»: Радий Хабиров ответил на личные вопросы

«Я уже дед, кто не знает»: Радий Хабиров ответил на личные вопросы

| 29 дек 2020 | 19:46

Сегодня, 29 декабря, в ходе онлайн пресс-конференции глава Башкирии Радий Хабиров ответил на вопросы о личной жизни.



Зрители эфира поинтересовались, сколько языков знает руководитель региона, каков состав его семьи и главное – кого ждет супруга главы Каринэ Хабирова – мальчика или девочку.

Радий Хабиров ответил, что говорит на четырех языках: русском, башкирском, английском и турецком. При этом он подчеркнул, что башкирский язык он знает не так хорошо, как хотелось бы.

Также руководитель Башкирии поделился, что у него есть две взрослые дочери от первого брака и общий сын с Каринэ, а в скором времени у пары появится еще один ребенок. На вопрос «кого ждете?» Радий Хабиров коротко отшутился фразой «ребенка».


«Я уже дед, кто не знает, - у меня две замечательные внучки. Еще с нами живет сын Карины - тоже замечательный парень».
Глава признался, что времени на семью у него не так много, но он старается наверстывать упущенное, когда представляется такая возможность.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: