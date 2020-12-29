Транспортная реформа ударила по самолюбию Хабирова

| 29 дек 2020 | 19:49

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей пресс-конференции заявил, что транспортная реформа ударила по его самолюбию. Как отметил глава региона, он планировал провести реформу в короткий срок.







«У каждого из нас есть самолюбие, я тоже живой человек, несмотря на то, что большой начальник. Ох, как сильно меня бьет по самолюбию вот эта история с транспортной реформой. Я уже, честно говоря, в какой-то момент сказал, ох, зря я начал эту историю. Летали бы по нашей родной Уфе вот эти ПАЗики с ушками, раз людям нравится – пусть будет так. Внутренняя непозволительная обида была. На самом деле, я считаю, что мы правильным путем идем. Но мои прогнозы, что за год-два мы эту проблему решим, не сбылись. Мои коллеги из дорожно-транспортной отрасли обещают, после моего нажима понятно, что к 2021 году мы там наведем относительно порядок и значительно улучшим», – сказал Хабиров.

По словам руководителя республики, изменения в транспортной системе затевались ради безопасности пассажиров.

«Я не из-за красоты ПАЗики вытесняю, совсем не из-за красоты. Это безопасность дорожного движения, современные сервисы. Я не перекладываю вину, но мои коллеги до конца не смогли убедить наших частных перевозчиков все-таки идти в створе нашего видения транспортной системы: контрольно-кассовые аппараты, карта «Алга», перевозки по графику. Они привыкли действовать, как в Техасе. Реформу эту мы доведем до конца, но я ошибочно предположил, что быстро мы эту проблему решим», – подытожил глава Башкирии.

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