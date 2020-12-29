Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » Хабиров рассказал, где планирует праздновать Новый год

Хабиров рассказал, где планирует праздновать Новый год

Хабиров рассказал, где планирует праздновать Новый год

| 29 дек 2020 | 19:54

Глава Башкирии Радий Хабиров во время пресс-конференции 29 декабря рассказал, где будет отмечать Новый, 2021 год. Соответствующий вопрос ему задал житель региона.



По словам руководителя республики, он встретит начало следующего года в Уфе. «Было желание отдохнуть в санатории, но по понятным причинам жутко не хотим сейчас выезжать, потому что в любой момент нужно будет ехать в роддом. Поэтому прекрасно проведем время в Уфе».

«Я уже дед, кто не знает»: Радий Хабиров ответил на личные вопросы

Читайте также:

«Я уже дед, кто не знает»: Радий Хабиров ответил на личные вопросы
Напомним, что супруга Хабирова Каринэ ждет третьего ребенка. Об этом стало известно еще осенью. Сейчас в семье главы воспитываются двое сыновей: старший от предыдущего брака первой леди Башкирии, а младший – общий ребенок Хабировых.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: www.ufa.kp.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: