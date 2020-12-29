Хабиров рассказал, где планирует праздновать Новый год

| 29 дек 2020 | 19:54

Глава Башкирии Радий Хабиров во время пресс-конференции 29 декабря рассказал, где будет отмечать Новый, 2021 год. Соответствующий вопрос ему задал житель региона.







По словам руководителя республики, он встретит начало следующего года в Уфе. «Было желание отдохнуть в санатории, но по понятным причинам жутко не хотим сейчас выезжать, потому что в любой момент нужно будет ехать в роддом. Поэтому прекрасно проведем время в Уфе».

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Напомним, что супруга Хабирова Каринэ ждет третьего ребенка. Об этом стало известно еще осенью. Сейчас в семье главы воспитываются двое сыновей: старший от предыдущего брака первой леди Башкирии, а младший – общий ребенок Хабировых.



