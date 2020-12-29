Хабиров рассказал, когда в села Башкирии проведут интернет | 29 дек 2020 | 19:59 Переход на дистанционное обучение обнажил проблемы с интернетом в селах и деревнях Башкирии. Глава Башкирии Радий Хабиров признался, что это больной вопрос. Большая проблема. Когда мы перешли на дистанционное образование, многие дети не смогли обучаться.Сейчас, по словам Хабирова, власти провели переговоры с «Ростелекомом». Результатом стало соглашение о сотрудничестве: компания построит сотовые вышки для большего охвата интернетом. Читайте также: Транспортная реформа ударила по самолюбию Хабирова Радий Хабиров, глава Башкирии:- Мы добились, что они будут финансировать строительство вышек. Это существенно улучшит ситуацию. Мы будем поступательно двигаться. Но такого чуда, чтобы вся республика была покрыта, не будет конечно. В течение следующего и 22-го года мы решим.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: bash.news Поделиться: Читайте также