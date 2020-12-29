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Хабиров рассказал, когда в села Башкирии проведут интернет

Хабиров рассказал, когда в села Башкирии проведут интернет

| 29 дек 2020 | 19:59

Переход на дистанционное обучение обнажил проблемы с интернетом в селах и деревнях Башкирии. Глава Башкирии Радий Хабиров признался, что это больной вопрос.



Большая проблема. Когда мы перешли на дистанционное образование, многие дети не смогли обучаться.

Сейчас, по словам Хабирова, власти провели переговоры с «Ростелекомом». Результатом стало соглашение о сотрудничестве: компания построит сотовые вышки для большего охвата интернетом.

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Радий Хабиров, глава Башкирии:
- Мы добились, что они будут финансировать строительство вышек. Это существенно улучшит ситуацию. Мы будем поступательно двигаться. Но такого чуда, чтобы вся республика была покрыта, не будет конечно. В течение следующего и 22-го года мы решим.
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Источник: bash.news

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