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Глава Башкирии Хабиров высказался о протестах на Куштау

Глава Башкирии Хабиров высказался о протестах на Куштау

| 29 дек 2020 | 20:33

Сегодня, 29 декабря, в прямом эфире проходит конференция с Главой Башкирии. Радий Хабиров отвечает на самые волнующие и актуальные вопросы жителей республики.



Так, Глава Башкирии рассказал о своём отношении к протестам жителей республики. Особенно актуален данный вопрос в связи с широкими протестами в защиту Куштау.

Радий Хабиров:

- Это одна из серьезных проблем. Здесь во всех делах, связанных с промышленной разработкой и экологией. В Зауралье у нас были протесты, жители не хотели, чтобы была разработка. Но без этого не будет развития республики, не будет рабочих мест, социалки. Вопрос другой: если разработка посягает на основы жизни, нужно быть внимательными. Куштау нас многому научил. Надо учитывать мнения жителей. Для этого есть много известных форм, методов. Мы такой практикой не пользовались, но придется. Поэтому в каждом случае надо внимательно разбираться.
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Источник: bash.news

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