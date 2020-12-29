Хабиров объяснил смысл фразы «Своих не сдаю»

| 29 дек 2020 | 21:18

Глава Башкирии Радий Хабиров объяснил смысл фразы, которую он сказал протестующим на шихане Куштау – «Своих не сдаю». Активисты требовали отставки Ростислава Мурзагулова, нынешнего председателя Общественной палаты Башкирии. По словам руководителя региона, он услышал много критики в свой адрес из-за этой фразы.







Радий Хабиров, глава республики:



- Наверное, каждый человек доверяет кому-то больше, кому-то меньше. Жизнь так устроена, что “свои” - я и требую с них так. Там стулья летают, когда я с ними говорю. Многие вещи на работе строятся на доверии. Поэтому бывают, что кому-то верю больше. Но они не делают больше, чем другие. Эта проблема “своих” делает меня уязвимым, за это меня критикуют. Я под давлением никогда не принимаю решений, это мое башкирские нутро. Когда на меня давят, я еще злее становлюсь. Все преподносят так, что вот стоит народ, а вот я, свои и чужие. Ну, переживем.

Хабиров добавил, что для него «своими» он считает всех жителей Башкирии, которым он готов протянуть руку помощи.





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