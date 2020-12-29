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Глава Башкирии рассказал о взаимоотношениях с Муртазой Рахимовым

Глава Башкирии рассказал о взаимоотношениях с Муртазой Рахимовым

| 29 дек 2020 | 21:29

Сегодня, 29 декабря, прошла большая пресс-конференция Главы Башкирии Радия Хабирова. В рамках встречи он ответил на вопросы журналистов и жителей республики.



Один из них коснулся взаимоотношений между действующим главой региона и его предшественниками – Муртаза Рахимов, Рустэм Хамитов. Радий Хабиров считает, что общение с предшественниками – правильная передача власти.


— Мое отношение к Муртазе Губайдулловичу не секрет. Оно в сердце, душе, голове. Это старший товарищ, учитель, которого хранят до конца. Он сейчас ведет спокойный образ жизни. Периодически мы общаемся. Секрет открою – в прошлом году мы сидели в кабинете, немного выпивали. У нас добрые отношения, где-то он мне подсказывает, — признался Радий Хабиров. — С Рустемом Закиевичем мы реже общаемся. Мы с уважением друг к другу относимся, безусловно. Его записи у меня лежат, я иногда смотрю, сопоставляю.
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Источник: proural.info

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