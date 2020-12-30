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Радий Хабиров рассказал об одичавшем мальчике, который живет в его доме

Радий Хабиров рассказал об одичавшем мальчике, который живет в его доме

| 30 дек 2020 | 10:35

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился веселой историей семейного похода в магазин. Он сделал это, отвечая на вопрос — настоящей или фейковой была фотография, где изображен он с семьёй на кассе в торговом центре.



— У меня дома живет одичавший маленький мальчик, он не видит других детей, — рассказал теплую семейную историю Радий Хабиров. — Единственное, куда я могу с ребенком пойти, это в торговый центр. Я собрался, взял его и пошел в торговый центр. Мы прошлись почти по всей «ИКЕА». И подошли к кассе. Мы набрали много вещей. Он любит покупать много. Такой хозяйственный подход. На кассе он вцепился в лейку и еще в одну игрушку, а их надо провести через сканер, чтобы заплатить. Люди смотрят. Ребенок капризничает. Я хотел взять у него железную банку сидра. И он, чтобы не отдать ее, со всей силы грохнул об пол. Хорошо, что банка не открылась и не облила всех. Этот момент попал в кадр, когда сын принял решение вступить в последний бой и не отдать сидр. После этого перед тем, как что-то забрать у него, я спрашиваю: «Фаритик, ты разрешишь? Не будешь больше кричать?». Теперь мы мирно ходим в магазины.


А фотография чудесная, я её сохранил, - добавил Радий Хабиров. 
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Источник: i-gazeta.com

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