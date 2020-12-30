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В Башкирии продлили режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

В Башкирии продлили режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

| 30 дек 2020 | 20:03

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 30 декабря, изменил указ о  режиме повышенной готовности. Документ появился на официальном портале правовой информации республики.



Согласно последним изменениям, жители старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями должны находиться на самоизоляции вплоть до 14 января 2021 года.

Также обязательная 14-дневная самоизоляция необходима для прибывших из Великобритании и Северной Ирландии, в том числе, транзитом через другие регионы РФ. Карантин продлевается в социальных учреждениях республики до 28-го февраля 2021 года. 

Документ предписывает осуществлять контроль за организациями, ИП и самозанятыми, и применять в случае нарушений правил безопасности при угрозе распространения коронавируса административное наказание.

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Указ вступает в силу 1 января 2021 года. 

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Источник: gorobzor.ru

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