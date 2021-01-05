Хабиров отчитался перед Путиным о единовременных выплатах для детей

| 05 янв 2021 | 21:20

В Башкирии единовременные выплаты от государства получили 406 тысяч детей. Это составляет почти сто процентов семей с детьми-дошкольниками, сообщил глава региона Радий Хабиров во время сегодняшней онлайн-конференции с президентом России Владимиром Путиным.







«Выдавать эти деньги было несложно, потому что с момента предыдущих выплат мы научились работать, сформировалась база», - отметил глава.



Помимо этого Радий Хабиров заявил, что теперь межведомственное взаимодействие осуществляется гораздо проще, чем раньше – жителям не нужно собирать различные справки.





«Достаточно заявления – и, соответственно, все службы, которые в этом участвуют, сами формируют досье, и деньги просто приходят на карточку», - говорит глава.

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Фото: пресс-служба главы Башкирии

Напомним, о новых выплатах в размере 5 тысяч рублей для детей с детьми до восьми лет Владимир Путин объявил 17 декабря.