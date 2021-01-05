Хабиров рассказал Путину об организации школьного питания в Башкортостане

| 05 янв 2021 | 21:27

Сегодня, 5 января, президент России Владимир Путин провел видеоконференцию по социальным вопросам. На совещании выступил глава Башкирии Радий Хабиров.







В своем докладе глава региона подвел итоги 2020 года. Он отметил, что теперь в Башкирии 223 тысячи школьников получают бесплатное горячее питание, ранее эта цифра составляла 22 тысячи учеников.

«Это было непросто. У нас в Башкортостане более 2 тысяч школ. И у нас же много сельского населения и, соответственно, сельских школ, как раз малокомплектных. У нас были очень разные модели, как готовить. Но все-таки мы сохранили горячее питание», - сказал он.

Радий Хабиров также заявил, что теперь стоит стремиться оформлять школьные столовые как кафе, чтобы детям было комфортно туда приходить.



Кроме того, глава подчеркнул, что Башкирия поставила рекорд по строительству дошкольных учреждений – 25 детских садов за год. Для сравнения – в прошлом году было построено 23 учреждения. Также в минувшем году был введен дошкольный сертификат на 6 тысяч рублей, позволяющий детям попасть в лицензированный садик.

«Мы даже посчитали деньги на соцподдержку: в 2019 году было выделено 19 млрд рублей, а в 2020-м – 36 млрд рублей. Все пришло нашим людям, а потом пошло на потребительский рынок. И в целом люди чувствовали себя увереннее».

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Фото: пресс-служба главы Башкирии