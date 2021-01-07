Глава Башкортостана заявил, что 2021 год будет лучше прошедшего
| 07 янв 2021 | 16:40
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что наступивший год будет лучше 2020 года. Такое заявление политик сделал в подписи к личной фотографии, опубликованной на странице руководителя региона в социальных сетях.
По его словам, сегодня, в праздничный рождественский день, всем нужно набраться сил и повидаться с семьей, чтобы вновь взяться за работу.
«Я уверен, 2021 год будет лучше прошедшего... А сегодня побудем с семьями, наберемся сил и тепла... И снова алға)», — говорится в записи Радия Хабирова.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал на своей странице в социальных сетях трогательную фотографию. На фото супруга Хабирова Каринэ запечатлена спящей.