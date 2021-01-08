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Радий Хабиров посетил в Бирске предприятие, где производят посуду из глины

Радий Хабиров посетил в Бирске предприятие, где производят посуду из глины

Бирский район | 08 янв 2021 | 12:45

Глава Башкортостана посетил в Бирске молодое перспективное предприятие «Бирская керамика». Там ему подарили чашку с изображением самого Радия Хабирова и его супруги.



Производство действует с 2016 года и выпускает посуду для общепита и уникальные сувенирные статуэтки ручной работы

- Отрадно, что коллектив прилагает все силы к развитию производства, - отметил глава республики. - Компания уже производит около 4,5 тысячи изделий в месяц, которые поставляет на республиканский рынок, а также практически по всей стране – в Санкт-Петербург, Рязань, Владимир, Краснодар, Екатеринбург, Тюмень Новосибирск и другие города.

В ближайшем будущем производитель будет выпускать до 30 тысяч изделий ежемесячно и планирует поставлять продукцию в страны СНГ. Меры поддержки предприятия Радий Хабиров пообещал обсудить на одном из «Инвестчасов».

Ранее сообщалось о том, что в Бирске пройдет фестиваль «Бирские пельмени», гости которого смогут посетить дегустации пельменей и принять участие в играх и конкурсах

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: Facebook главы РБ Радия Хабирова

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